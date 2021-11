인천경제자유구역 화보집 발간…QR코드 스캔하면 '스팟 영상' 연결

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역청은 개청 18주년을 맞아 송도·영종·청라국제도시의 최신 모습을 담은 '인천경제자유구역(IFEZ) 비전 화보집'을 발간했다.

8일 인천경제청에 따르면 송도 등 3개 국제도시로 나뉜 100쪽 분량의 화보집에는 지난 6월부터 9월까지 4개월에 걸쳐 송도컨벤시아, 인천대교, 인천국제공항, 하나금융타운 등 핵심 인프라·랜드마크와 센트럴파크, 영종씨사이드파크, 청라호수공원, 아트센터인천 등 아름답고 매력있는 IFEZ의 모습을 생생하게 카메라 앵글에 담았다.

특히 각각의 사진에 적용된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 '스팟 영상'으로 연결돼 사진뿐만 아니라 동영상을 통해 더욱 생생한 현장감을 느낄 수 있도록 제작했다.

총 4200부가 발간된 화보집은 IFEZ를 찾는 국내외 투자자들과 기관·기업, 주요 방문객 등을 대상으로 배포할 예정이다.

또 IFEZ 홈페이지와 유튜브를 통해 볼 수 있으며, 수록된 사진들은 추후 인천 시민 등 누구나 활용할 수 있도록 포토갤러리 형태로 IFEZ 홈페이지에 게시된다.

