'외교관·군인 사칭'해 수십억 가로챈 국제 사기조직 14명 검거

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 해외 파병 군인, 외교관 등을 사칭해 피해자들로부터 수억원을 가로챈 국제 사기 조직을 검거했다.

서울경찰청 마약범죄수사대 국제범죄수사계는 8일 SNS를 이용, 해외파병 군인ㆍ외교관ㆍ의사 등을 사칭해 친분관계를 쌓은 뒤 피해자들로부터 수억원을 받아 가로챈 라이베리아 등 아프리카 출신 로맨스스캠 국제 사기조직 일당 14명을 검거해 이 중 10명을 구속했다고 밝혔다.

피의자들은 올해 2월∼10월께 한국으로 재산을 보내는데 통관비 등이 필요하다는 거짓말을 해 피해자들로부터 적게는 100만원부터 많게는 수억원을 송금받아 가로채는 등 피해자 24명으로부터 합계 16억7000만원을 편취하였다.

대부분 아프리카계 외국인들로 구성된 이들은 국내에서 인출총책, 인출책 및 대포통장 관리책 등 역할을 분담해 해외에 있는 총책의 지시를 받아 피해자들이 송금한 돈을 인출하여 해외로 재송금거나 생활비 또는 명품 구입비 등으로 소비했다.

특히 이들은, 경찰 수사에 대비해 피해금 인출 때 모자와 마스크를 착용하고 의류 등을 자주 환복했다. 또한 외국인 명의 대포통장 등을 이용하며 인출책이 검거될 경우에는 새로운 인출책을 포섭해 범행을 이어간 것으로 확인했다.

경찰은 올해 3월 국정원과의 공조를 통해 첩보를 입수한 후 검거과정에서, 피해자들이 송금한 피해금 9655만원을 직접 회수했다. 또한 일당들이 사용한 계좌 입금내역을 분석, 다수의 피해자를 추가 확인해 돈을 더 이상 송금하지 않게끔 안내하는 등 추가 피해가 발생하는 것을 방지했다.

피해자들은 대부분 중ㆍ장년층으로 일부 피해자는 먼저 송금한 돈을 되돌려 받기 위해 어쩔 수 없이 돈을 추가로 입금하기도 한 것으로 확인됐다.

경찰은 검거된 일당들의 추가 여죄를 계속 확인하고 있다. 또한, 이들을 통해 해외에 있는 조직총책의 인적사항을 특정해 인터폴 적색수배와 함께, 현지 법집행기관과의 긴밀한 협조를 통해 총책의 신병을 조속히 확보할 계획이다.

서울경찰청 마약범죄수사대 국제범죄수사계 관계자는 "로맨스스캠 등 외국인 범죄에 대한 연중 상시 단속을 지속 전개해 해외 범죄조직의 국내 유입 및 국내 체류 외국인들의 세력화·조직화 된 범죄를 차단하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

