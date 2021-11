[아시아경제 최대열 기자] 에쓰오일(S-OIL)은 8일 고양시, 한강유역환경청과 장합습지 보존을 위한 협약을 맺고 후원금 1억5000만원을 전달했다. 장항습지는 고양시 신평동과 장항동, 법곳동에 걸친 한강 하구 습지로 재두루미, 저어새 등 천연기념물과 멸종위기종 등 물새 3만여마리가 찾거나 살고 있다. 국제적으로 생태학적 가치를 인정받아 지난 5월 국내에서 24번째로 람사르 습지로 등록됐다. 이번 후원금은 습지 보존활동, 수달서식지 복원 등에 쓰인다. 후세인 알 카타니 에쓰오일 최고경영자는 "생태계 보존에 대한 국민적 공감과 실천이 확대되도록 꾸준히 힘을 보태겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr