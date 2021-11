일진하이솔루스, 유럽 시장용 수소탱크 개발한다

[아시아경제 이준형 기자] 일진그룹 산하 일진하이솔루스는 유럽 완성차 업체에 공급할 수소전기차용 차세대 연료저장시스템을 개발한다고 8일 밝혔다.

일진하이솔루스는 기존 전기차 차량 하부의 배터리 공간에 탑재할 수 있는 평평한 타입4 수소저장시스템을 개발한다. 수소차와 전기차 간 생산 플랫폼을 공유하는 게 목표다. 일진하이솔루스는 이달 2일 산업통상자원부의 '글로벌 기술협력 프로젝트'를 통해 관련 프로젝트를 발표한 바 있다.

차세대 수소저장시스템은 높은 기술력이 필요하다는 게 회사 설명이다. 고출력을 내는 길고 가는 수소 실린더와 실린더를 수직·병렬로 촘촘히 연결하는 모듈 등 다양한 기술이 필요한 까닭이다. 해당 수소저장시스템이 상용화되면 기존 전기차 생산라인을 활용해 수소차를 양산할 수 있다. 수소차 생산 비용을 대폭 줄일 수 있다는 의미다.

안홍상 일진하이솔루스 대표는 "이번 기술협력은 우리의 기술력을 글로벌 브랜드가 인정한 사례 중 하나"라며 "그동안 차세대 수소저장시스템 개발을 차근차근 준비해왔다"고 말했다.

