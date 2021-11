아이디어스, 첫 구매 고객 100원 '웰컴딜'

첫 구매 고객에게 수공예품·수제먹거리 등 인기작품 60여종 100원부터 제공

[아시아경제 김철현 기자] '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 첫 구매 고객이 인기 작품을 100원부터 구입할 수 있는 초특가 프로모션 '웰컴딜'을 새롭게 선보인다고 8일 밝혔다.

이번에 선보인 아이디어스 웰컴딜은 신규 회원 가입자와 구매 경험 없는 기존 회원 모두 혜택을 받을 수 있다. 아이디어스는 웰컴딜을 통해 수제 먹거리부터 인테리어 소품, 패션 잡화에 이르는 60여 가지의 다양한 작품을 100원, 1000원, 1만원의 3가지 가격으로 제공한다.

아이디어스는 웰컴딜에 새로운 작품들을 상시 업데이트해 다양한 작가들의 판로를 열어주고 고객들에게 새로운 발견의 기쁨을 줄 수 있도록 할 방침이다. 김동환 백패커 대표는 "아직 아이디어스의 작품을 만나 보지 못한 고객들이 이번 프로모션을 통해 고유한 스토리가 담긴 작품을 경험하길 바란다"고 전했다.

