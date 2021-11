대우건설, 과천 주공5단지 재건축 시공사 선정 외

[아시아경제 이민지 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,110 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,050 2021.11.08 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 3분기 건설주 와르르...걱정말라는 증권가대우건설 실적 개선 뚜렷[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close 은 경기도 과천 주공5단지 주택재건축정비사업 관련 조합 총회에서 시공사로 선정됐다고 8일 공시했다. 사업의 도급금액은 약 4299억원 수준이다.

같은날 회사는 대구광역시 동구43 재개발정비사업 관련 조합 총회에서 시공사로 선정됐다고도 공시했다. 사업의 도급공액은 2173억원이다.

이민지 기자