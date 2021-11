코리아센터 몰테일, 미국·독일산 요소수 긴급 공수

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 몰테일이 최상의 품질을 보장하는 미국·독일산 요소수를 국내시장에 긴급 공수한다고 8일 밝혔다.

몰테일은 해외직판마켓 테일리스트와 몰테일의 다해줌 서비스를 통해 요소수 긴급 공수에 총력을 다하고 있다. 테일리스트는 국내 쇼핑과 동일하게 해외쇼핑과 해외 배송을 해주는 쇼핑몰이며, 다해줌은 현지어를 몰라도 해외 상품 구입부터 배송까지 원스톱으로 진행해 준다.

몰테일이 긴급 공수하는 디젤 요소수는 미국석유협회의 인증을 받은 미국 1위 브랜드 9.46L용량의 블루데프와 독일산 10L 용량의 애드블루다. 이 요소수는 노즐이 포함돼 있으며 모든 디젤 질소산화물 저감장치(SCR) 시스템과 호환이 가능하고 안전한 무독성 및 불연성 제품이다. 몰테일은 일본산 요소수도 추가적으로 공급해 나갈 예정이다.

몰테일의 관계자는 "요소수 부족으로 어려움을 겪고 있는 고객들을 위해 조금이라도 도움이 되기를 기원하는 마음으로 준비했다"며 "안정적이고 빠른 요소수 공수에 총력을 다 할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr