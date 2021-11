서울시설공단, 장애인수능생에 시험당일 장애인콜택시 우선 지원

9~18일 까지 전화 통해 접수…고사장 입실 및 귀가 서비스 신청가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 2021년도 대입 수학능력 시험을 치르는 장애인 수험생을 위해 ‘장애인콜택시 우선 배차서비스’를 제공한다고 8일 밝혔다.

이용가능 대상은 장애인콜택시에 등록된 수험생 고객이며 사전 예약은 9일부터 시험 당일날인 18일까지 열흘간 전화로 할 수 있다. 수능 당일 고사장 입실과 시험 종료 후 귀가까지 신청 가능하다.

공단은 등록된 수험생을 대상으로 우선 배차에 대한 안내 문자를 발송하고 장애인단체에 관련 사항을 안내하는 등 홍보를 할 예정이다.

조성일 이사장은 “이번 서비스는 장애를 가진 학생들을 위해 준비한 서비스인 만큼 수능시험 당일에 다른 이용자분들의 협조와 양해를 부탁드린다”며 “사전 예약을 미처 하지 못한 수험생의 경우에도 시험 당일 이용 신청시 우선적으로 배차할 계획이다”라고 말했다.

한편 서울시의 장애인콜택시는 총 681대로 대중교통 이용이 어려운 중증장애인의 이동권 보장을 위해 2003년 1월부터 서울시에서 장애인콜택시를 도입해 운영하고 있다.

