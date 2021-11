국내 코로나19 백신 접종완료율 76.6%…총 3932만여명

[아시아경제 김형민 기자] 국내 코로나19 백신 접종 완료율이 7일 0시 기준 76.6%를 기록했다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날 0시 기준으로 코로나19 백신을 권고 횟수대로 모두 맞아 접종 완료자가 된 사람은 6만2685명 늘어 총 3932만7996명이다.

우리나라 인구(작년 12월 기준 5134만9116명) 대비 접종 완료율은 76.6%이고 18세 이상 인구 대비로는 89.1%다.

성별 접종 완료율은 여성(77.1%)이 남성(76.1%)보다 높다.

연령대별로 보면 60대가 93.8%로 가장 높고 이어 50대 93.3%, 70대 92.5%, 80세 이상 81.9%, 40대 88.4%, 18∼29세 85.8%, 30대가 83.7% 순이며, 접종이 늦게 시작된 12∼17세는 0.6%다.

백신별 누적 접종 완료자는 화이자 2102만2907명, 아스트라제네카(AZ) 1100만2422명(AZ-화이자 교차접종 176만360명), 모더나 581만3288명, 얀센 148만9379명이다.

1차 접종자는 전날 4만5237명이 늘었다. 1차 접종 누적 인원은 4151만7823명으로 인구의 80.9% 수준이며 18세 이상 인구 기준으로는 92.6%에 달한다.

16∼17세는 이날 0시까지 53만4951명이 1차 접종을 했고 임신부도 같은 기간 1429명이 접종했다.

12∼15세의 경우 대상자의 30.1%(55만8316명)가 예약을 마쳤다. 전날 하루에만 1만9541명이 접종해 누적 1차 접종자는 10만3385명이다.

부스터샷(추가접종) 대상군을 보면 얀센 접종자(기본 접종을 얀센 백신 1회로 한 경우) 중 73만3155명이 예약을 하고 4만4403명이 추가접종을 마쳤다.

60세 이상 고령층·고위험군 14만3707명, 면역저하자 11만653명, 코로나19 치료병원 종사자 5만701명, 우선접종 직업군 127명, 50대 63명, 18~49세 기저질환자 2명 등도 추가접종을 마쳤다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr