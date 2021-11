이재명 "희망 잃은 청년 구한다면…기꺼이 표퓰리즘"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "희망 잃은 청년을 구하기 위해 포퓰리즘이 필요하다면 포퓰리즘이라도 기꺼이 하겠다"고 말했다.

이 후보는 7일 페이스북을 통해 "소리 없는 사람들의 서러운 삶과도 함께하는 이재명 정부를 만들고 싶다"며 이같이 밝혔다.

이 후보는 "정치가 입버릇처럼 민생을 외치지만, 복잡한 경제 수식과 수치로는 결코 드러나지 않는 보통 사람들의 삶, 정치에 관심 가질 여력조차 없는 소리 없는 사람들의 삶이 곧 민생"이라며 "이분들의 삶을 바꾸는 것이 가장 위대하고 시급한 개혁"이라고 강조했다.

이어 이 후보는 "국민에게 의무를 요구할 땐 신속한 국가가, 의무를 다해야 할 땐 답답할 정도로 느려선 안 된다"며 "국가 입장에선 작은 사각지대지만 누군가에겐 삶과 죽음의 경계선"이라고 얘기했다.

이 후보는 글과 함께 '쌀 사 먹게 2만 원만…22살 청년 간병인의 비극적 살인'이라는 제목의 한 언론 보도를 올리기도 했다. 이 보도는 지난 8월 대구지방법원에서 존속살해 혐의로 징역 4년형을 선고 받은 20대 청년에 관한 내용을 다루고 있다. 뇌출혈로 사지가 마비된 부친을 간병하지 않아 죽게 했다는 혐의로 처벌을 받고 사회적 지탄을 받았으나, 그 이면에는 생활고와 복지 시스템 미비 등이 있었다는 것이 중심 내용이다.

이 후보는 "묵묵히 현실을 열심히 살았을 청년에게 주어지지 않은 자립의 기회, '자기든 아버지든 둘 중 한 명은 죽어야만 끝나는' 간병의 문제, 실질적 대책을 마련하겠다"며 "하루하루 힘겹게 버텨내는 모든 서러운 삶들과 함께 이번 대선을 치르겠다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr