"BTS 수어 안무에서 영감"…서울 용문고팀, 카이스트 SW대회 우승

[아시아경제 김봉수 기자] 한국과학기술원(KAIST) 등 4개 대학교가 주최한 고등학교 동아리 소프트웨어 경진대회에서 서울 용문고 팀이 1위를 차지했다.

KAIST는 우송대, 배재대, 충남대 등과 함께 6일 ?제 6회 전국 고등학교 동아리 소프트웨어 경진대회?를 개최했다. 이 대회는 전국 고교생들이 소프트웨어를 통한 창의적인 문제해결 능력 및 협업 능력을 겨루는 대회로 우수 소프트웨어 인재를 육성하기 위해 2016년부터 매년 개최하고 있다.

올해 대회는 일반고·특성화고·자율고·특목고 등 전국 고등학교 소프트웨어 동아리 학생 3~5명으로 구성된 71개 팀이 예선에서 경쟁했다. 각 팀은 ?소프트웨어를 통한 일상생활 속의 아이디어 실현?을 주제로 기초 및 응용, 모바일앱, 임베디드 등 소프트웨어 전 분야에 해당하는 프로젝트 계획서를 제출해 평가받아 21개 팀이 8월 초 본선에 올랐다.

본선 진출팀은 학습, 진로 상담, 자기소개서 작성, 택배 수령, 환경보호, 청각·시각장애인 생활 개선, 노년층을 위한 키오스크, 코로나 19 대비 동선 예측 등 사회 전반에 걸친 다양한 문제들을 해결할 수 있는 아이디어로 소프트웨어 개발에 나섰다. 3개월간의 개발 과정을 거친 후 이날 온라인 비대면으로 진행된 본선 대회에선 각 진출팀이 완성한 프로젝트 결과물을 발표했다.

이중 '청각장애인을 위한 단어 단위 수어 자막 프로그램'을 기획한 'IF_오-랭지' 팀(서울 용문고)이 금상을 차지했다. 이 팀은 앱에서 녹음한 음성을 형태소 단위의 텍스트로 분리한 뒤 한국어 수어사전을 거쳐 정확하게 번역한 영상을 제공하는 수어 자막 프로그램을 기획했다. 아이디어는 물론 기능의 구현과 접근 기술의 완성도 측면에서 심사위원단의 높은 점수를 얻었다.

이팀의 조준환군은 "BTS 뮤직비디오에 등장한 수어 안무에서 영감을 얻어 언어의 다름으로 인한 소통의 벽을 허물어보자는 취지로 프로그램을 기획했다"며 "비대면 온라인 소통이 부각되는 시대에 미비한 수어 번역 시스템을 개선하려는 아이디어가 이번 대회를 통해 명확하고 구체적인 결과물로 완성되어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

이어 학습에 집중할 수 있도록 도와주는 '졸지마' 앱을 발표한 POTENTIAL' 팀(부산 소프트웨어마이스터고)과 택배 수령 관리 프로그램인 'PAREL proj.'을 발표한 '라온드럭'팀(경북 김천고)이 은상을 받았다. '내츄럴요정'(대전 관저고), 'DKSHFolio'(서울 단국대학교부속 소프트웨어고), '델타코드' (경남 김해여고) 등 3개 팀은 동상을 수상했다.

