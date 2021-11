이스라엘, 5~11세 아동에 화이자 백신접종…“큰 부작용 없었다”

[아시아경제 송승섭 기자]이스라엘에서 5~11세 아동에 화이자 코로나19 백신을 접종한 결과 큰 부작용이 없었다는 보고가 나왔다.

5일 현지 언론에 따르면 이스라엘 보건부는 5~11세 백신접종을 위한 공청회에서 관련 사례를 공개했다. 이스라엘에서 코로나19 백신을 맞은 5~11세 아동은 163명이다. 기저질환 등의 사유로 특별승인을 받아 접종을 진행했다.

이들 중 이상 반응을 보인 경우는 4건이었다. 3건은 접종부위 통증이었고 나머지 1건은 무력감이었다. 비교적 경증에 해당하는 반응이다. 돌파감염 사례는 5건으로 4건은 접종 후 일주일 이내에, 나머지 1건은 접종 2주 이내에 발생했다.

이번 공청회는 이스라엘 정부가 아동 접종에 우려를 표하는 부모들의 여론을 고려해 마련됐다. 이스라엘은 코로나19 백신 개발 초기부터 대국민 접종에 전력을 기울였지만, 아동 접종에 대해서는 부정적인 여론도 존재하는 상황이다.

샤론 알로이-프레이스 박사 이스라엘 보건부 공공보건 서비스 책임자는 이날 공청회에서 아동 접종을 강요하지 않겠다고 공언했다. 그는 “모든 부모가 아이를 위해 결정하는 것이 중요하다”며 “부모들이 올바른 결정을 할 수 있도록 충분한 데이터를 제공할 것”이라고 강조했다.

