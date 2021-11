中 공산당, 시진핑 연임 전 '역사결의' 예정…장기집권 당위성 강조할 듯

[아시아경제 송승섭 기자]중국 공산당이 시진핑 국가주석을 마오쩌둥, 덩샤오핑에 이은 제3지도자 반열에 올리는 작업에 착수한다.

5일 주요외신에 따르면 오는 8일부터 11일까지 진행되는 중국 공산당 19기 중앙위원회 6차 전체회의(6중전회)에서 ‘3차 역사결의’가 나올 전망이다. 중국 관영매체들도 ‘당의 100년 분투의 중대한 성취와 역사 경험에 관한 결의를 심의할 것’이라고 보도한 바 있다.

중국에서 역사결의는 이제껏 2번뿐이었다. 처음은 1945년 4월 6기 7중전회에서 통과된 ‘약간의 역사문제에 관한 결의’다. 당시 마오쩌둥의 당 지도력을 확립하는 내용을 담았다. 1981년 6월 11기 6중전회에서는 ‘건국 이래 당의 약간의 역사 문제에 관한 결의’로 덩샤오핑 개혁노선을 확고히 했다.

이번 결의에는 시진핑 장기집권 체제의 당위성을 강조하는 내용이 담길 것으로 보인다. 공산당 100년사를 3단계로 정리하며 마오쩌둥과 덩샤오핑 다음으로 새 시대를 여는 제3대 지도자로 추앙하는 식이다.

한편 내년 가을 제20차 당 대회에서 사실상 시 주석의 ‘3연임’이 결정될 것으로 관측된다.

