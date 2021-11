[아시아경제 이승진 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 46,950 전일대비 200 등락률 -0.42% 거래량 206,861 전일가 47,150 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 자사주 매입 릴레이...증권사 주가 띄울까증권가 "박스피에 증권株 더 담아라"[스마트금융대상]삼성증권, 투린이 맞춤 설계...보안·장애인 접근성 우수 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 3627억원으로 지난해 동기보다 14% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 밝혔다.

매출은 2조5557억원으로 60% 증가했고, 순이익은 2682억원으로 15% 증가했다.

1∼3분기 누적 영업이익은 1조1183억원, 순이익은 8217억원으로 작년 연간 실적을 각각 65%, 62% 상회했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr