“가락시장 상품이 집 앞에”…롯데온, ‘우리가락 새벽배송’ 선봬

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 8일 서울 가락동 농수산물도매시장 상품을 새벽에 배송해주는 서비스 ‘우리가락 새벽배송’을 선보인다고 7일 밝혔다.

이 서비스는 가락시장에서 거래되는 채소·육류·생선 등 신선식품부터 과자·간편식 등 가공식품까지 1200여개 상품을 판매하며, 오후 8시까지 상품을 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송해준다. 서울과 경기 일부 지역에서 이용 가능하다.

롯데온은 가락시장의 신선하고 저렴한 식재료를 편리하게 구매할 수 있도록 가락시장에 물류센터를 두고 직접 상품을 거래하는 ‘모두에프앤비’와 손을 잡았다. 또한 상품의 신선도를 유지하기 위해 콜드체인 새벽배송 업체와 협업했다.

롯데온은 오는 14일까지 가락시장 상품을 최대 10% 할인 판매하며, 2만원 이상 구매 시 무료로 배송해주는 혜택을 제공한다.

롯데온 관계자는 “이번 가락시장 새벽배송 서비스를 시작으로 신선식품의 신선도와 새벽배송 등 서비스 만족도를 높여 단골 고객을 확보해 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr