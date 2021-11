누구나 즐길 수 있는 괜찮은 단풍 여행지 ‘함양 상림공원’

11월 초·중순 단풍 절정, 하늘을 가린 오색 단풍과 낙엽 카펫 힐링 여행지

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]천년의 숲 함양군 상림공원은 11월 초?중순이면 단풍이 절정을 이루며 가을의 아름다움을 마음껏 즐길 수 있는 곳이다.

상림공원은 우리나라 최초의 인공 숲으로 1.6km의 길이를 자랑하는 상림공원(천연기념물 154호)은 1100년 전 최치원 선생이 수해로 힘들어하는 군민을 위해 만든 대관림(大관林)으로 조성된 곳이다.

활엽수가 대부분인 상림공원은 4계절 모두 다른 모습으로 채워진다. 봄이면 연푸른 융단이 깔리고, 여름이면 더없는 푸르름을, 가을이면 형형색색 2만여 그루의 활엽수들이 저마다의 색깔을 뽐낸다. 함양 8경 중 제1경이 바로 상림사계이다.

상림공원의 입구 머루 터널을 지나면 본격적으로 가을의 상림을 만난다. 공원 초입부터 하늘을 가리는 울창한 수림은 천년 숲 상림에서만 만날 수 있는 진풍경이다.

상림공원의 산책로는 울창한 수림을 뚫고 내려온 햇살은 오색 단풍과 조화를 이루며 환상적인 풍경을 보여준다. 바람이 불면 우수수 떨어지는 낙엽이 산책로를 두꺼운 융단으로 만들어 사각사각 밟기만 해도 힐링이 된다.

걷다 보면 만나게 되는 딱따구리, 원앙, 다람쥐 등도 숨은그림찾기 같은 재미있고, 바람 소리, 싱그러운 나무 향을 맡으며 조용한 사색을 즐기기에 안성맞춤이다.

상림공원은 우리나라 대표 ‘열린 관광지’다. 비장애인을 비롯해 노약자, 장애인, 임산부 등 신체적 부자유 층까지 모든 관광객이 이동의 불편 및 관광 활동의 제약 없이 이용 가능한 관광지가 바로 상림공원이다.

상림공원을 한 바퀴 걷는데 많이 잡아도 2시간이면 족하다. 중간에 힘들면 곳곳에 마련된 벤치에서 휴식도 가능하다. 오색 단풍 옆 벤치에 앉아 힐링을 하다 보면 마음속 근심 걱정까지 모두 잊힌다.

상림공원 옆으로는 대규모 경관 단지가 조성되어 있다. 봄부터 가을까지 아름다운 꽃들로 관광객들을 반겼던 경관 단지는 다가오는 겨울과 내년 봄을 준비하며 보리와 꽃양귀비, 안개꽃 등이 심어졌다.

함양군에는 상림공원 외에도 함양은 국립공원 1호 지리산과 10호 덕유산 이 자리한 자연의 박물관이다.

특히 함양 어디를 가더라도 황금빛으로 물들고 있어 이 계절이 가기 전에 꼭 한번 찾아봐도 괜찮은 단풍 여행지다.

