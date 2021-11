"병상확보로 하루 7000명 확진자 대응…1만명도 감당 가능"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 '단계적 일상회복' 시행에 따른 확진자 급증에 선제적으로 대응할 수 있도록 수도권 의료기관을 대상으로 코로나19 전담치료병상 확보에 나선다.

이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관 5일 정례브리핑에서 "수도권 상급종합병원에서 준중증 환자 치료 병상 402개, 중등증 환자 전담 병상 692개를 추가 확보한다"고 밝혔다.

이 통제관은 "이번 병상확보는 추후 확진자 급증에 선제적으로 대비하기 위한 차원"이라며 "병상 확보로 하루 7000명의 확진자 발생 시에도 대응이 가능하며, 필요시 하루 1만 명의 환자가 발생해도 감당 가능한 수준"이라고 강조했다.

이에 따라 이날부터 행정명령을 통해 수도권의 상급종합병원 22개소를 대상으로 준중증 치료병상 402병상(허가병상수의 1.5%)을 추가 확보한다. 준중증병상은 환자상태가 호전된 중환자나 중증으로 악화될 가능성이 높은 환자의 치료와 집중모니터링이 가능한 병상이다. 준중증병상을 확보하면 동일 병원 내 중증병상과 연계해 환자상태에 따라 병상전환이 가능하게 돼 효율적인 병상운영과 진료연속성을 기대할 수 있다.

또 확진자 수 추이, 병상가동률 등을 고려해 필요시 원활한 추진으로 적기에 의료대응이 이뤄질 수 있도록 상급종합병원 대상으로 중환자 전담 치료병상을 추가(254병상 예상)로 확보하기 위한 예비행정명령을 시행한다.

중등증환자 전담치료병상은 수도권 내 200~299병상 종합병원·병원 중 코로나19 치료병상을 운영하고 있지 않은 61개 병원을 대상으로 허가병상의 5%인 총 692병상을 추가로 확보한다.

이 통제관은 "목표한 병상을 모두 확충하면 중환자 전담 치료 병상은 1365개, 준중증 환자 병상은 857개, 감염병 전담 병상은 1만1878개로 늘어난다"며 "이는 하루 7000명의 확진자 발생 시에도 대응이 가능하며, 필요시 하루 1만명의 환자가 발생해도 감당 가능한 수준"이라고 말했다.

