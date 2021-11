靑 "청와대에 요소수 수급안정 TF팀 운영"

유영민 靑 비서실장, 요소수 TF 운영 지시…"경제-외교 종합 대응체계 구축"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 요소수 수급 안정을 위한 TF팀을 구성해 경제·외교 종합 대응 체계를 구축하기로 했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 5일 "유영민 대통령 비서실장은 요소수 수급 안정을 위해 BH내 관련 비서관실이 공동 참여하는 TF팀을 오늘부터 즉시 운영토록 지시했다"고 밝혔다.

박 수석은 "이는 소·부·장 대응체계와 동일한 경제·외교가 종합된 대응체계를 구축함으로써 국내 산업계·물류업계 등과의 협력체계, 중국 등 요소 생산국과의 외교협의 등 다양한 채널의 종합적인 활용을 기하기 위한 것"이라고 설명했다.

요소수 대응 TF팀은 경제수석을 팀장으로 하고, 정책실과 국가안보실 관련 비서관들이 팀원으로 참여한다.

TF팀은 요소수 수급 안정시까지 일일 비상점검체제로 운영된다.

박 수석은 "경제·산업·국토·농해수·기후환경·외교 등 관련 분야별로 주요 대응실적을 점검하고 대응계획을 논의할 것"이라며 "청와대 내 TF팀은 부처에서 운영중인 대응TF와 상호 긴밀히 연계해 운영해 나갈 것"이라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr