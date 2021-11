플라스틱 옴니엄, 韓에 410억원 투자 확정…KOTRA, 투자신고식 개최

[아시아경제 정현진 기자] 프랑스계 글로벌 자동차 부품사 '플라스틱 옴니엄'이 수소차 연료탱크 공장 설립을 위해 3500만달러(약 410억원)의 한국 투자를 확정했다고 5일 KOTRA가 밝혔다.

KOTRA는 이날 영국 글래스고에서 이같은 내용을 핵심으로 하는 투자신고식을 개최한다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 참석한 가운데 장상현 KOTRA 인베스트 코리아 대표와 플라스틱 옴니엄의 로랑 파브르 대표가 투자신고서에 서명한다.

프랑스 파리에 본사를 둔 플라스틱 옴니엄은 전 세계 25개국에 진출한 글로벌 자동차부품 제조사로 연료탱크, 범퍼 등 대형 플라스틱 부품 세계 1위 기업이다. KOTRA 인베스트 코리아는 플라스틱 옴니엄의 수원사무소와 경주공장을 오가며 적극적인 투자유치 활동을 전개했다고 설명했다.

수소전문 시장조사기관 H2리서치에 따르면 글로벌 수소차 시장 규모는 2020년부터 연평균 58.6% 성장해 2030년에는 연간 105만대 규모로 커질 전망이다. 수소차 연료탱크는 카본으로 제작되는 수소차 핵심 부품으로, 플라스틱 옴니엄은 지난 8월 현대차와 연간 3만대 물량의 수소탱크 공급 계약을 체결한 바 있다.

장상현 KOTRA 인베스트 코리아 대표는 "우리 정부의 그린뉴딜 정책기조에 부합하는 첨단 소재·부품·장비 분야 투자유치로 신규 고용 창출과 지역경제 활성화가 기대된다"면서 "투자 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr