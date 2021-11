쌍용C&E, 2021년 대한민국 지속가능성지수(KSI) 시멘트업종 1위

지역사회, 소비자와 고객 분야에서 월등한 평가 받아

[아시아경제 김종화 기자] 쌍용C&E가 5일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '2021 대한민국 지속가능성대회'에서 8년 연속 시멘트업종 1위 기업으로 선정됐다.

대한민국 지속가능성대회는 기업의 폭넓은 사회적 책임을 바탕으로 지속가능성을 평가해 시상하는 것으로, 쌍용C&E는 시멘트업종이 평가대상으로 선정된 2013년 이후 계속 1위 기업으로 선정되는 영예를 안았다.

올해의 지속가능성지수(KSI)는 48개 업종 202개 기업을 대상으로 약 8개월에 걸쳐 업종별 전문가와 주주, 내부직원, 지역사회 주민, 소비자 등 2만 3000여명의 다양한 이해관계자들이 참여한 가운데 산업별 주요 이슈에 대해 신속하고 적정하게 대응하였는지를 평가하는 긴급도와 대응도 지수를 주요 기준으로 삼아 평가했다.

구체적으로는 조직 거버넌스, 환경, 공정운영 관행, 지역사회 참여와 발전 등 7대 핵심 주제에서 총 40개 항목에 걸쳐 세부적인 이슈를 반영해 최종적으로 기업의 지속가능성지수를 측정했다.

쌍용C&E는 지역사회 참여와 발전, 소비자 고객 분야에서 좋은 평가를 받았으며, 기업경영의 투명성 강화, 지속가능한 자원 이용, 환경보호, 사회적 책임 실천 등에서도 선도적 유지 전략을 유지하고 있다는 긍정적인 평가를 받았다.

이현준 쌍용C&E 대표는 "ESG경영을 기본으로 하는 공정한 기업활동을 통해 미래의 기후변화에 적극 대응하고 다양한 이해관계자와의 적극적인 소통으로 지속가능발전을 이어갈 것"이라고 말했다.

한편, 지속가능성지수(KSI, Korean Substainability Index)는 조직의 사회적 책임을 규정하는 국제표준 ISO 26000의 7대 핵심 주제와 이슈를 기준으로 다양한 이해관계자들이 직접 참여하여 기업의 지속가능성을 평가하는 모델이다.

