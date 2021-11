[아시아경제 이정윤 기자] 국내 가상화폐 거래소 업비트 사무실에서 분신 소동을 벌인 남성이 경찰에 검거됐다.

4일 경찰 등에 따르면 서울 수서경찰서는 이날 오후 4시 20분께 "몸에 시너를 뿌리고 라이터를 들고 있는 남성이 있다"는 신고를 받았다. 현장에 출동한 경찰은 강남구 소재 업비트 사무실에서 남성의 신병을 확보했다.

경찰 관계자는 "자세한 동기와 신원 등을 조사할 계획"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr