"도깨비 장난 그만 치라"던 안민석, 남욱 결혼식 참석 의혹

안민석, 2007년 남욱 결혼식 참석 의혹 나와

"분명하게 안 나…신부 측 아버지 때문에 갔을 것"

[아시아경제 박현주 기자] 안민석 더불어민주당 의원이 이른바 '대장동 의혹' 핵심 인물 중 한 명인 남욱 변호사의 결혼식에 참석했었다는 의혹이 제기됐다. 앞서 안 의원은 남 변호사의 처남이 자신의 의원실에서 비서로 근무한다는 사실이 알려지자 "도깨비 장난"이라며 선을 그은 바 있다.

3일 뉴데일리 보도에 따르면 안 의원은 초선의원 시절이던 지난 2007년 무렵 남 변호사의 결혼식에 참석했다. 당시 안 의원과 함께 결혼식에 참석했다는 하객 A씨는 "오산에서 (남 변호사) 결혼식에 참석했던 것은 안민석 의원을 비롯해 오산시 유력 정치인 등이었다"라고 말했다.

이에 대해 안 의원은 4일 조선닷컴에 "결혼식에 갔는지 안 갔는지 분명하게 기억나지 않는다"라면서도 "결혼식에 갔다면 남욱 변호사 아내의 아버지 때문에 갔을 것"이라고 해명했다.

그러면서 안 의원은 "10여년 전에 결혼식을 갔는지 안 갔는지 기억이 뚜렷하게 나겠나"며 "누가 제보를 했다고 하니까 갔나 보다 하는 것"이라고 했다.

이어 "신부 아버지는 지역 많은 선배 중 한 사람이었다. 당시 초선이었을 텐데 주말에 결혼식을 몇 개씩 다녔다. 갔다 안 갔다 분명하게 기억하는 것 자체가 이상한 것"이라며 "갔으면 신부 측 하객으로 간 것일 뿐 진실은 남욱하고 일면식도 없는 사람이라는 것. 아무리 끼워 맞추려고 해도 소용없다"라고 일축했다.

한편 안 의원은 3일 자신의 페이스북을 통해 남욱 변호사의 처남인 자신의 비서의 사직 사실을 전했다. 그는 "오늘 남욱 변호사의 처남인 제 비서가 의원실을 떠났다. 안타까운 마음이지만 그의 사직을 받아들였다"라고 밝혔다.

이어 그는 "남욱 변호사는 자신의 처남을 위해서라도 오산 운암뜰 개발 의혹에 대한 입장을 밝혀야 한다"라며 "이제 그만 도깨비 장난이 그치길 바란다"라고 덧붙였다.

지난달 말 안 의원은 '대장동 키맨'으로 불리는 남 변호사의 처남이 자신의 비서실에서 근무한다는 사실이 알려진 데 대해 특수관계 의혹을 부인한 바 있다. 안 의원은 지난달 26일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "신의 장난이라고 표현하기도 하고 도깨비 장난이라고도 했다"면서 "그 친구가 비서가 됐을지 제가 쭉 복기를 해 보고 저도 잘 기억이 안 나서 우리 전 보좌관한테 물어보니까 자기가 추천을 했다고 그러더라"고 설명했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr