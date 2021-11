CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,000 전일대비 400 등락률 +0.24% 거래량 137,238 전일가 166,600 2021.11.04 15:30 장마감 관련기사 CJ ENM, 3분기 영업이익 878억원…전년比 23.6%↑코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close 은 4일 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 878억원으로 전년동기대비 23.6% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 8575억원으로 전년동기대비 7.4% 증가했다. 순이익은 744억원으로 128.5% 늘었다.

미디어 부문 매출은 전년동기대비 19.5% 증가한 4428억원, 영업이익은 119.4% 늘어난 642억원을 기록했다. 슬기로운 의사생활 시즌2, 갯마을 차차차 등 시청률 호조에 힘입어 TV광고와 콘텐츠 판매가 전년동기대비 각각 22.9%, 33.3% 늘어났다. 티빙은 환승연애 등 인기에 힘입어 유료가입자가 직전동기대비 37.8% 급증했다. 디지털 오리지널 콘텐츠가 확대되면서 디지털 매출도 전년동기대비 56.8% 늘어났다.

커머스 부문은 매출 3158억원, 영업이익 270억원, 취급고 9051억원을 기록했다. 여름철 비수기 및 늦더위, 오프라인 소비 수요 증가 트렌드, 모바일 중심 사업 전환 비용 및 TV채널 운영 비용 증가 등 영향으로 매출과 영업이익이 감소했다. 그러나 모바일 애플리케이션(앱) 신규 고객이 전년 대비 43% 증가하고 디지털 취급고도 상승하는 등 안정적인 디지털 전환이 이뤄지고 있다.

음악 부분 매출은 전년동기대비 40.4% 증가한 658억원, 영업이익은 같은 기간 210.7% 늘어난 109억원을 기록했다. 일본에서 활동하는 그룹 JO1이 오리콘 차트 1위를 차지하는 등 앨범 판매에 호조를 보였고, 프로듀스 101 JAPAN SEASON2 프로그램 매출 등 글로벌 성과가 확대되면서 수익성이 강화됐다. 국내에서는 슬기로운 의사생활, 쇼미더머니 등에서 발매된 OST 라이브러리를 통해 견조한 매출을 유지했고 일본 합작법인인 LAPONE, 국내 합작법인인 빌리프랩 등 서브레이블의 성과 또한 확대되면서 수익성 개선에 기여했다.

영화 부문은 코로나19로 인한 극장 및 뮤지컬 시장 회복 지연에 따른 개봉·개막작 흥행 성적 부진이 영향을 미치면서 매출 331억원, 영업손실 143억원을 기록했다.

CJ ENM 관계자는 “프리미엄 오리지널 IP와 디지털 사업을 지속 확대할 예정”이라며 “해외 메이저 콘텐츠 사업자와의 공동제작 등을 늘려 글로벌 성장 또한 가속화 할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr