담양교육지원청, 초·중 방과후학교 외부 강사 역량 강화 연수

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 4일 초·중 방과후학교 외부 강사를 대상으로 질 높은 방과후학교 교육 서비스 제공과 수요자 만족도 제고를 위한 역량 강화 연수를 시행했다고 밝혔다.

이번 연수에서는 ‘학생들과 소통하는 대화(상담)의 기술’이라는 주제로 외부 강사 특강 시간을 마련해 진행됐다.

연수는 학생과 교사가 행복한 방과후학교 운영 및 청렴 교육, 질의응답을 통한 상호 간 정보공유의 장을 마련해 현장의 어려운 점을 소통하는 뜻깊은 시간으로 마무리했다.

코로나19 바이러스로 인해 힘든 시기를 보낸 방과후학교 외부 강사들은 “이번 연수로 인해 학생들과 소통하는 대화(상담)의 기술 강의에 뜻깊은 시간이 됐다”고 말했다.

이숙 교육장은 “방과후학교 외부 강사 선생님들의 노고를 격려하고 학생들과 소통해 원활하고 행복한 학교가 될 수 있도록 최선을 다해주시길 당부한다”고 밝혔다.

