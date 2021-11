TIPA, 기술 수출 中企 맞춤형 온라인 교육 실시

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 5일 국내 중소·벤처기업의 해외 진출과 기술 수출을 위한 맞춤형 온라인 교육을 실시한다고 밝혔다.

TIPA는 이번 교육을 통해 해외 진출시 비대면 방식을 활용해야 하는 중소·벤처기업에게 필요한 핵심 정보와 실 사례를 전달한다. 교육은 지원 기업의 실제 애로사항을 반영해 해외 기술수출, 기술사업화 관련 콘텐츠로 구성됐다. 분야별 전문가들이 ▲사전 준비와 온라인 기술상담 방법 ▲B2B(기업 대 기업) 정보 교류와 해외 기술탈취 예방 전략 ▲기술 거래와 계약 실무 ▲실제 해외 기술교류 참가 경험과 노하우 등에 관한 강연을 진행한다.

강연은 TIPA 유튜브 채널에서 생중계된다. 누구나 무료로 참여할 수 있다. TIPA는 사전 등록한 기업에 한해 강연 중계 현장에서 전문가와의 개별 상담도 지원한다.

이재홍 TIPA 원장은 "코로나19 장기화로 우리 중소·벤처기업이 해외 바이어 섭외와 기술 수출을 위한 협의에 어려움이 가중되고 있다"면서 "현장에서 꼭 필요한 지식과 경험을 공유할 수 있는 행사를 준비했다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr