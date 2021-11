"일벌백계할 것" 엄포한 이준석에, 김어준 "李 그럴 힘 없다...영향력 이번주까지"

"이번주 지나면 당 간판은 이 대표가 아닌 대선 후보...이 대표 영향력 사라질 것"

[아시아경제 김소영 기자] 방송인 김어준씨가 이준석 국민의힘 대표의 영향력이 조만간 끝날 것이라고 내다봤다. 이 대표가 안철수 국민의당 대표와의 단일화와 관련해 내놓은 '거간꾼', '일벌백계' 등의 발언에 대한 지적이다.

김씨는 4일 자신이 진행하고 있는 TBS교통방송 '김어준의 뉴스공장'에서 "이번주가 지나면 당 간판은 이 대표가 아닌 대선 후보로 바뀌고 이 대표의 영향력이 사라질 것"이라고 밝혔다.

그는 "여야 모두 대선 후보가 당무 우선권을 갖게 된다"며 "이준석 대표는 일벌백계할 힘이 없고 (이 대표의 말은) 대선판에 영향을 줄 발언도 아니다"라고 날을 세웠다.

그러면서 "안 후보는 이제 상수이기에 단일화 이슈는 계속 나올 것"이라며 "국민의힘이 싫든 좋든 안 대표를 상대해야 한다"고 말했다.

이에 이날 허은아 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 김씨를 향해 "자신의 유효기간이 얼마 남지 않은 것을 증명하는 것이냐"면서 "그 자리에서 제1야당 대표에게 왈가왈부할 사안이 아니다. 중립을 지켜야 할 자리다. 정신을 똑바로 붙들라"고 직격했다.

앞서 3일 이 대표는 한 언론사와의 인터뷰에서 "우리 후보가 누구로 결정될지는 모르겠지만, 결정되는 순간 그 다음 날부터 후보와 합의해서 '어느 누구든지 당 지도부나 후보와 미리 상의하지 않고, (안철수 대표 측과 단일화) 거간꾼 노릇을 하는 사람은 해당 행위자로 징계하겠다'고 할 것"이라고 경고했다.

이어 "대선 때 그렇게 부화뇌동(附和雷同)하고 거간꾼 행세하는 사람이 있다면 그 사람이야말로 역대급 해당 행위를 하는 것일 텐데 분명히 나올 거라고 본다. 처음 나오는 순간 일벌백계로 처리하겠다"고 밝혔다.

