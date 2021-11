KB국민카드, 'KeeB 카드 캠페인' 진행…"대기전력과 지구 지키자"

캠페인 참여 고객 1000명에게

스마트 콘센트 등으로 구성된 대기전력 제어 패키지 증정

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 대기전력 발생을 줄여 전력 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출 저감을 도모하는 고객 참여형 ESG(환경·사회·지배구조) 캠페인 'KeeB(킵) 카드 캠페인'을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인은 스마트 콘센트 등으로 구성된 대기전력 제어 패키지를 활용해 고객들이 대기전력 발생을 최소화 하고, 전력 생산에 따른 자원 낭비와 탄소 배출도 줄이는 저탄소 생활 실천 확산과 사회적 공감대를 형성하는 데 초첨을 맞췄다.

우선 이달 20일까지 캠페인 전용 인터넷 사이트에서 ESG 관련 10개 문항에 응답한 후 이름과 연락처를 등록한 고객 중 1000명을 추첨해 호텔 객실에서 사용하는 카드키에서 착안한 KeeB 카드와 카드 홀더, 스티커, 스마트 콘센트 등으로 구성된 대기전력 제어 패키지를 증정한다.

카드키 형태의 KeeB 카드는 친환경 소재로 제작됐으며, 실제 지불결제 기능 없이 패키지에 동봉된 카드 홀더에 꽂으면 스마트 콘센트와 상호 연동돼 전력이 공급된다.

또 11월 중 인천 영종도 소재 파라다이스시티 호텔 이용 고객을 대상으로 체크인 시 캠페인 소개 내용을 담은 KeeB 카드를 배부하고, 행사 기간 중 지하철 2호선 홍대입구역 3번 출구 방향에 설치된 옥외광고물을 통해서도 캠페인 체험과 참여가 가능하다.

최근 드라마와 예능 프로그램에서 주가를 높이고 있는 배우 공명과 주현영이 저탄소 러브스토리를 통해 대기전력에 대해 소개하는 웹무비 형태의 동영상도 KB국민카드 공식 유튜브 채널에서 만날 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "의미 없이 낭비되는 대기전력 발생만 줄여도 한 해 4200억원 상당의 자원 절약 효과와 불필요한 탄소 발생을 막을 수 있다"며 "대기전력에 대한 사회적 관심을 높이고, 많은 고객들이 일상 생활 속에서 쉽게 대기전력 줄이기에 동참할 수 있도록 이번 캠페인을 기획했다"고 말했다.

