호남 비하, 막말 논란…구설 끊이지 않는 尹 캠프 인사

서민 교수 '호남 비하' 논란 불거져

'막말 논란' 김소연 변호사 해촉 하기도

진중권 "尹 캠프, 검증에 너무 안일"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 검찰총장의 선거캠프가 출범한 이후로 '인사 논란'이 끊이지 않고 있다. 캠프의 공식 유튜브 방송을 진행하던 서민 단국대 교수가 '호남 비하' 논란에 휩싸이는가 하면, 영입 인사인 김소연 변호사는 지난해 여러 차례 막말을 한 사실이 알려진 뒤 해촉됐다. 일각에서는 "인사 검증에 안일한 게 아니냐"는 우려가 나오고 있다.

◆서민 호남 비하, 김소연 막말 논란…캠프서 구설 끊이지 않아

서 교수는 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 윤 전 총장 홍보 영상을 올리면서 썸네일(thumbnail·재생 전 영상 소개 화면)에 "윤석열을 위해 홍어준표 씹다"는 문구를 삽입했다.

이 영상은 서 교수가 윤 전 총장과 함께 홍어를 먹으면서 같은 당 또 다른 대권주자인 홍준표 의원을 비판하는 내용이었다. 그러나 '홍어준표'라는 표현을 두고 호남을 비하하는 게 아니냐는 논란이 일었다. 홍어는 극우 성향 사이트인 '일간베스트'에서 호남 지역을 비하하는 의미를 가진 은어로 쓰이고 있다.

당사자인 홍 의원 측은 "호남 지역 대표 특산물인 홍어는 인터넷상에서 호남, 혹은 호남인에 대한 멸칭으로 사용된 지 오래다"라며 "서 교수가 윤 전 총장 지지자들을 결집시키기 위해 마타도어와 함께 호남인들에게 또 상처를 주는 것"이라고 질타했다.

또 "임명장만 받지 않았을 뿐이지, 서 교수는 윤 후보 캠프의 자타공인 스피커"라며 "홍 후보에 대한 명예훼손이자 명백한 전라도민 비하"라고 꼬집었다.

논란이 커지자 서 교수는 "죽을 죄를 지었다"라고 고개를 숙이며 당분간 모든 유튜브 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

서 교수는 윤 전 총장을 공개적으로 지지한 논객이다. 그는 윤석열 캠프 공식 유튜브 채널에서 '석열이형TV' 방송을 진행하는 등, 직접적으로 홍보 활동을 펼치기도 했다. 서 교수를 두고 불거진 논란의 불똥이 윤 전 총장에게까지 튈 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

윤 전 총장 캠프가 인사 문제로 구설에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 캠프는 지난달 26일 김소연 변호사를 영입, 조직1본부 부본부장으로 임명했으나, 불과 1주일 만인 지난 2일 해촉했다.

김 변호사는 과거 원색적인 비난 발언으로 여러 차례 막말 논란이 불거진 바 있다. 지난해 추석 당시 대전 시내에 '달님은 영창으로' 문구가 적힌 현수막을 걸어 물의를 빚었다. 이 현수막이 문제가 되면서 김 변호사는 당시 맡고 있던 국민의힘 당협위원장직을 자진해서 내려놓았다. 지난 7월에는 이준석 국민의힘 대표를 향해 "X신"이라고 말해 징계를 받기도 했다.

◆진중권 "서민, 극단적이라 감당 안 돼…尹 캠프 검증 문제 있다"

상황이 이렇다 보니 일각에서는 윤 전 총장 캠프 측이 인사 검증에 소홀한 게 아니냐는 비판이 나오고 있다.

진중권 전 동양대 교수는 3일 CBS라디오 '한판승부'에 출연한 자리에서 "그런 분(서민 교수)을 (윤석열) 캠프 곁에 뒀다는 것 자체가 검증에 너무 안일한 것"이라고 꼬집었다.

이어 "(서 교수는) 주장이 매우 극단적이라 우리도 감당이 안 됐다"며 "어느 순간 우리랑 더 이상 같이 갈 수 없겠다 해서 정리를 한 건데, 검증에 좀 문제가 있는 것 같다"고 설명했다.

당 내부에서도 우려의 목소리가 나왔다. 이 대표는 지난달 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 윤 전 총장에 대해 "이런 식의 이슈메이킹은 지속돼서는 안 된다"며 "윤 후보 캠프 측은 후보의 정확한 확인보다는 즉답을 해야된다는 이런 압박이 있는데, 윤 후보도 메시지 관리를 좀 (해야 할 필요가) 있어 보인다"라고 지적했다.

