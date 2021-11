LG에너지솔루션, 배터리 원료 구매부터 ESG 실천한다

국내 배터리 업계 최초 글로벌 협의체 'RBA' 가입

인권 존중 목적 'RLI'와 책임있는 광물조달 목적 'RMI' 동시 가입

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 탄소중립, 재생에너지 전환을 넘어 글로벌 공급망까지 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 나섰다.

LG에너지솔루션은 국내 배터리 회사 중 최초로 글로벌 협의체 RBA(Responsible Business Alliance) 가입을 완료했다고 4일 밝혔다.

RBA는 글로벌 공급망에서 기업의 사회적 책임을 전담하는 산업 협의체로, 글로벌 IT 및 자동차 기업인 애플, 구글, 폭스바겐, 테슬라 등 180여개사가 참여하고 있다.

LG에너지솔루션은 RBA 가입을 통해 노동, 안전보건, 환경, 기업윤리, 경영시스템 등 RBA가 제안하는 5개 분야의 글로벌 행동 규범을 기업 경영에 적용할 예정이다.

이를 통해 LG에너지솔루션은 공급망에서 발생 가능한 위험을 사전에 예방하고, 국내외 사업장 및 협력사까지 RBA 기준에 따라 운영될 수 있도록 공급망 전반을 점검하고 개선해 나갈 예정이다.

또 LG에너지솔루션은 RBA의 산하 RLI(인권 존중·다양성 확보를 위한 협의체)와 RMI(기업의 책임있는 광물 조달 및 공급망 관리가 목적인 협의체)에도 가입을 진행했다. 특히 현재 유럽 자동차 OEM 중심으로 협력회사 평가 시 RMI가입 여부를 확인 중에 있어 글로벌 배터리 회사의 필수 요건이다.

이번 가입으로 LG에너지솔루션은 에너지 선도기업으로서 공급망의 ESG 평가 관리를 글로벌 기준으로 강화해 ESG 경영을 함과 동시에 인권 다양성 중시와 책임있는 광물 조달을 통해 업계 선두 지위를 공고히 할 계획이다.

한편 LG에너지솔루션은 '더 나은 미래를 향해 나아간다(We CHARGE toward a better future)'의 ESG비전과 7대 핵심과제를 발표한 바 있다. 이 일환으로 2030년 재생에너지 전환(RE100), 2050년 ‘탄소 중립’ 등 ESG 경영을 한층 강화해 나갈 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr