[비트코인 지금] 국내외 시장서 소폭 상승…7450만원·6만3000달러선

JP모건 “비트코인, 인플레 헤지수단 주목”

장기 목표가격으로 14만6000달러 제시

[아시아경제 이민지 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 국내외 시장에서 소폭 오름세를 보이고 있다.

4일 오전 8시 32분 해외 가상화폐 거래소인 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 전 거래일 대비 0.06% 상승한 6만2927.51달러를 가리키고 있다. 다른 가상화폐인 이더리움(0.11%), 라이트코인(3.76%), 이더리움클래식(0.69%) 등도 오름세를 보이고 있다.

이날 세계 최대 투자은행인 JP모건은 비트코인이 금에 대적해 인플레이션 헤지 수단으로 각광 받을 것이란 전망을 내놓았다. 전일 해외 매체에 따르면 JP모건은 비트코인의 장기 목표가격을 14만6000달러로 예측했는데, 한정된 수량으로 희소성을 갖고 있는 만큼 금과 경쟁할 것으로 예측했다.

JP모건 전략가인 니콜라오스 파니기르초글루는 “인플레이션으로 다른 자산의 가치가 하락해도 비트코인의 가치는 상승할 것”이라며 “금에 대한 금융시장의 투가 규모를 고려할 때 대체 통화에서 금이 내몰리는 것은 장기적으로 비트코인의 상승을 의미한다”고 설명했다. 다만 그는 비트모인이 장기 목표 가격에 도달하기 위해서는 변동성 문제 해소가 필요하다고 덧붙였다.

국내 시장에서도 비트코인은 오름세를 보이고 있다. 업비트에 따르면 비트코인은 전 거래일 대비 0.59%(44만원) 오른 7459만원을 가리키고 있다. 같은시각 다른 코인들의 시황을 보면 리플(7.14%), 이더리움(1.14%),에이다(5.83%), 이더리움클래식(1.89%), 이오스(0.91%)은 상승세를 보이고 있지만, 도지코인(-0.62%), 퀸텀(-2.91%) 등은 약세를 보이고 있다. 대체불가능토큰(NFT) 관련 가상화폐인 샌드박스는 전 거래일 대비 4,56% 상승한 3775원에 거래됐고, 플레이댑은 0.50% 내린 1985원에 거래됐다.

같은시각 빗썸에서도 비트코인은 소폭 오름세를 보이고 있다. 비트코인은 2.22%(161만7000원) 상승한 7456만7000원을 가리키고 있다. 다른 주요 가상화폐들도 오름세를 유지하고 있는 모습이다. 리플(4.24%), 이더리움(2.58%), 트론(2.78%), 체인링크(3.45%), 라이트코인(4.21%), 에이다(0.91%), 이오스(2.49%) 등도 상승했다.

