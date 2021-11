文대통령 "2050년 탄소중립까지 원전 역할은 계속"

헝가리 대통령과 정상회담…"신규 원전 건설하지 않고 설계수명 종료된 원전 폐쇄"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일(현지시간) ‘아데르 야노쉬’ 헝가리 대통령과의 정상회담에서 "2050년 탄소중립까지 원전의 역할은 계속되나, 신규 원전 건설은 하지 않고 설계수명이 종료된 원전을 폐쇄하고자 한다"고 말했다.

문 대통령은 아데르 대통령이 헝가리의 원전과 태양광 등의 신재생을 포함하는 에너지 믹스 정책에 대해 설명하자 이렇게 말했다고 박경미 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 "태양광, 풍력, 특히 해상풍력 등 신재생 에너지와 수소에너지의 비중을 높임으로써 탄소중립을 이뤄나가고자 한다"면서 "수소차, 수소연료전지, 수소에너지 등 수소경제 활성화를 위해 양국이 긴밀히 신재생 에너지 협력을 이루자"고 말했다.

문 대통령은 한국과 헝가리의 공통점에 대해서도 언급했다. 문 대통령은 "한국과 헝가리는 수많은 외세의 침략에 맞서 나라의 독립을 지켜왔고, 독재정치에 대한 투쟁으로 자유와 민주주의를 이루었다는 점에서 역사적, 문화적으로 공통점이 많다"고 말했다.

박 대변인은 "문 대통령은 한국판 뉴딜과 헝가리를 포함하는 EU의 디지털 전환, 그린딜이 유사하므로, 한국과 헝가리가 협력하여 양측의 경제 회복이 앞당겨지기를 기대한다고 말했고, 아데르 대통령은 이에 동의했다"면서 "아데르 대통령은 한국이 에너지 저장 기술을 개발하면 헝가리와 가장 먼저 공유해 달라고 요청하기도 했다"고 설명했다.

양국 정상은 코로나19 극복과 백신 등에 대한 의견도 교환했다. 박 대변인은 "문 대통령은 단계적 일상회복을 먼저 시행한 헝가리의 경험을 공유하자고 말했고, 아데르 대통령은 한국이 코로나 위기 극복을 잘했다고 말했다"고 전했다.

문 대통령은 "헝가리는 과학기술과 의학이 매우 발전했으며, mRNA 백신 핵심 연구자 중의 한 명이 헝가리인이라는 사실을 잘 알고 있다"며 "헝가리의 백신 연구 능력과 한국의 백신 생산 능력을 결합하면 양국이 윈-윈 할 수 있을 것"이라고 말했다.

박 대변인은 "헝가리는 동유럽 사회주의 국가들 중 최초로 수교한 국가로서 우리 북방외교의 시발점이 된 국가라는 의미가 있다. 2001년 김대중 대통령 방문 이후 우리 정상의 20년 만의 방문으로, 20년간 한-헝가리의 긴밀한 발전을 확인하는 계기가 됐다"고 평가했다.

