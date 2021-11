[아시아경제 유제훈 기자] 이란 혁명수비대가 미국이 오만해(海)를 지나던 유조선을 나포하려는 시도를 했다고 주장했다고 3일(현지시각) 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다.

보도에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC) 해군은 미국이 오만해에서 한 유조선을 억류, 이를 옮기려는 시도를 감지하고 해당 유조선을 장악했다고 주장했다.

통신은 "이후 미군은 헬리콥터와 군함으로 유조선을 추격했으나 포획에 실패했다"면서 "유조선은 현재 이란 해역에 있다"고 전했다. 오만해는 호르무즈 해협과 이어지는 바다로 중동 산유국의 주요 원유수출 항로가 지나는 곳이다.

