文대통령 "韓-헝가리, 전기차 배터리 등 유망산업 교역 확대"

헝가리 대통령과 정상회담, 양국 전략적 동반자 관계 격상 합의

[아시아경제 류정민 기자] 헝가리를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 3일(현지시간) 아데르 야노쉬 대통령과 정상회담을 진행한 뒤 마련한 공동 언론발표를 통해 "우리 두 정상은 지난해 코로나에도 불구하고 양국이 사상 최대의 교역액을 기록한 것을 높이 평가했다. 전기차 배터리 등 미래 유망산업에서 양국의 교역이 확대되도록 함께 노력할 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "양국의 경제협력을 더욱 강화하기로 했다"면서 이렇게 말했다. 헝가리는 동유럽 국가 중에서 한국과 가장 먼저 수교한 국가이다. 문 대통령은 "오늘 아데르 대통령님과 나는 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하기로 합의하고, 분야별 실질 협력을 제고하기 위한 방안을 논의했다"고 설명했다.

우선 과학기술 협력을 더욱 긴밀히 추진하기로 했다. 문 대통령은 "헝가리의 수준 높은 과학기술과 한국의 응용과학, 상용화 강점을 접목하면 시너지가 매우 클 것으로 기대한다"면서 "양국은 4차 산업 분야는 물론 기후변화, 디지털, 보건 협력을 더욱 확대할 것"이라고 말했다.

양국 정상은 국제사회의 기후·환경 노력에 기여할 수 있도록 긴밀히 협력하기로 했다. 문 대통령은 "COP26 정상회의 결과와 ‘2050 탄소중립’ 실현에 대한 의견을 나누고, 지속가능한 성장을 위해 디지털 전환과 그린 전환을 기조로 하는 새로운 노력이 필요하다는 데 뜻을 같이했다"고 말했다.

문 대통령은 "마지막으로 아데르 대통령님은 대화와 협력으로 한반도 비핵화와 평화를 이루고자 하는 나와 우리 정부의 노력을 변함없이 지지해주셨다"고 덧붙였다.

한편 문 대통령은 헝가리 선박사고 추모 현장 방문에 대한 소회도 전했다. 문 대통령은 "나는 어제, 다뉴브강의 추모공간을 찾아

2019년 선박사고로 유명을 달리한 우리 국민 스물여섯 명과 헝가리 국민 두 명의 넋을 위로했다"고 말했다.

문 대통령은 "사고 수습에 전력을 다하고, 희생자들을 함께 기억하고 슬픔을 나눠온 대통령님과 헝가리 정부, 헝가리 국민 여러분께 다시 한번 감사드린다"고 말했다.

