국민의힘, 대장동 주민 불러 '국민 청문회'… "땅 강제로 빼앗겼다"

국토위 전체회의, 여당 측 퇴장하며 파행

대장동 주민들 "허울 좋은 사기"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 3일 국토교통위원회 회의에 대장동 주민들을 초청해 '대장동 개발 사업 특혜 의혹' 규명 및 특검 요구에 힘을 실었다.

이날 국민의힘 국토위 위원들은 국토위 전체회의에서 대장동 개발 사업으로 주민들이 입은 피해에 대해 언급하며 이재명 더불어민주당 대선 후보의 책임을 강조했다.

국토위 소속 김은혜 의원은 의사진행 발언 도중 울먹이며 "원주민을 증인, 참고인으로 모시고 싶었던 건 저들의 이야기를 통해 진실을 알리고 싶었다. 여러분의 권리를 빼앗아간 실체를 알리고 싶어 이 자리에 나왔다"고 말했다.

회의 도중 송석준 의원이 지난 국정감사에서 선보였던 '개 인형'을 꺼내자, 여당 측 소속 위원들이 한번에 회의장을 빠져나가 회의가 파행되는 사태도 벌어졌다.

이어 국민의힘 소속 위원들은 국토위 소위원회실에서 '국민의힘 대장동 국민청문회'를 열고 대장동 현지 주민 대표들과 함께 대장동 개발 사업 특혜 의혹에 대해 논의했다.

이날 청문회에 참석한 한 주민은 "대장동 주민으로서 이 자리에 섰다"며 "우리는 한 마디로 땅을 강제로 빼앗겼고 처음부터 민간 사업으로 한다고 약속해 놓고 (시장으로) 당선되고 나니 교묘하게 민관 합동으로 사업을 진행했다"고 지적했다.

또 다른 주민도 "민영 개발을 할 때 저도 다 분양을 했는데 공영 개발로 전환돼서 (돈을) 못 받았다"며 "대장동 사람들은 몸통이 누구고, 주동자가 누구고, 왜 이렇게 됐는지 다 안다"고 말했다.

이에 이종배 의원은 "민관 공동 개발은 허울 좋은 사기"라면서 "사업 설계자에 의해 사기 당한 것이 맞다. 선거에 당선되자마자 말을 바꿔서 민관 합동 공동 개발을 했는데 사실상 거기엔 '민'도 없고 '관'도 없다"고 비판했다.

청문회 진행을 맡은 송석준 의원은 "주민분들이 생생한 현장의 목소리를 전해주셨다"며 "우리 국민의힘에서는 특검 관철을 위해 현재도 국회 본청 앞에서 천막 농성을 하고 있다. 특검 통해서 진실을 규명하고 시시비비를 가려서 잘못된 부분이 단죄될 수 있도록 힘을 주겠다"고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr