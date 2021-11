현장실무 전문인력 양성, 대학 재학생 및 졸업생 취업 연계

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 국공립 야로하나어린이집은 3일 경남도립거창대학과 산학협력업무협약을 했다.

이날 최유란 야로하나어린이집 원장과 정영미 경남도립거창대학 아동보육복지학과 교수는 상호협력과 신뢰를 바탕으로 지식과 기술 등의 정보를 교환하기로 했다.

경남도립거창대학은 현장실무 전문인력 양성을 위한 교육지원, 대학 재학생과 졸업생의 취업 연계를 위한 상호 정보 교류 등을 야로하나어린이집과 향후 다년간 공동협력하기로 했다.

한편 야로하나어린이집은 군의 4번째 국공립어린이집으로 2019년 하나금융그룹 국공립어린이집 확충 공모사업에 선정돼 올해 3월 개원했다.

