카카오페이 ‘웃고’, 카카오뱅크 ‘울고’

[아시아경제 이선애 기자] 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 14,500 등락률 +8.06% 거래량 8,238,588 전일가 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 “카카오페이” 역대 수혜 거머쥘 대장株 [특징주]카카오페이, '따상'은 실패했지만…코스피 시총 13위 close 가 화려하게 증시에 데뷔한 날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 는 급락했다.

3일 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 14,500 등락률 +8.06% 거래량 8,238,588 전일가 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 “카카오페이” 역대 수혜 거머쥘 대장株 [특징주]카카오페이, '따상'은 실패했지만…코스피 시총 13위 close 는 공모가의 2배인 18만원에 시초가가 형성돼 장 초반 상한가(23만4000원) 근처인 23만원까지 올랐다. 이후 차익 매물에 오름폭이 줄면서 20만원 아래로 밀렸지만 시가총액 24조원을 넘으며 코스피 13위를 기록했다. 코스피 시총 10위인 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 와는 5조원 차이. 이날 고가였을 때 시총은 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 를 제치기도 했다.

반면 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 는 5%가량 급락하며 6만1000원선 밑으로 내려가 6만원선까지 위협받았다. 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 194,500 전일대비 14,500 등락률 +8.06% 거래량 8,238,588 전일가 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 “카카오페이” 역대 수혜 거머쥘 대장株 [특징주]카카오페이, '따상'은 실패했지만…코스피 시총 13위 close 상장에 대한 카카오그룹의 재료소멸과 증권사에서 투자의견 하향이 나온 영향으로 풀이된다.

교보증권은 이날 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 에 대해 적정 주가순자산비율(PBR) 5.0배에 비해 현재 주가가 고평가 돼 있다며 투자의견을 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 하향 조정했다. 다만 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 3,300 등락률 -5.15% 거래량 1,749,289 전일가 64,100 2021.11.03 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]카카오페이 '화려한 데뷔'와 함께 카카오뱅크 '급락'[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일[클릭 e종목] “카카오뱅크, 이자이익·플랫폼 부문 성장세 유지” close 에 대한 연간실적은 상향조정해 목표주가는 기존 4만5000원에서 5만9000원으로 올렸다.

김지영 교보증권 연구원은 "최근 주택담보대출관련 국내 환경 변화에 따른 향후 전체 주택담보대출 시장 성장률 가정치 하향 및 신용대출관련에 대해 좀 더 보수적 가정으로 적용해 투자의견 홀드를 제시한다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr