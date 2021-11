원희룡 부인 "이재명 '로봇 뒤집기' 가슴 철렁했다, 무의식적으로 인성 반영돼"

"아이가 개 모양 장난감 던지면 엄마들은 타일러"

"폭력적인 모습, 누구든 불편할 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 '로봇 뒤집기' 논란과 관련해 국민의힘 대선 경선 후보인 원희룡 제주지사의 부인 강윤형씨가 "불편하게 느끼는 게 정상적"이라며 "가슴이 철렁했다. 무섭다"고 말했다.

강씨는 2일 조선일보 유튜브 채널 '팩폭시스터'에 출연, '로봇 뒤집기 논란을 과도한 지적이라고 보느냐'는 질문에 "최근에 전두환 전 대통령 비석도 밟으시고…"라며 "로봇이 생명이 있는 것은 아니지만 (이 후보의 행동이) 그 누구인들 불편하지 않을 수 있겠나. 정상적이면 다 그렇게 느낄 것"이라고 했다.

강씨는 "로봇은 무생물이지만 사람의 마음을 투영할 수 있는 대상이다. 개를 바라보면서 느끼는 감정이 무의식적으로 반영된다"라며 "그렇다면 그걸 그렇게 함부로 확 다루기 (어렵다) 그런 모습을 보면 미루어 짐작할 수 있는 것이 있다"고 말했다.

이어 "모든 게 숨겨지지 않는다. 그런 걸 인성의 문제라고 한다"며 "자라는 아이들이 개 모양 장난감을 던진다면 엄마들은 아이를 타이르면서 생명에 대한 존중과 조심스럽게 다루는 태도를 가르친다"고 설명했다.

그러면서 "부모가 장난감 개를 던지는 것에 반영된 아이의 폭력성을 순화시키려고 노력하는 것처럼 거기(로봇 뒤집기)에 인성이 반영된 부분이 없다고 보긴 어렵다"고 했다.

앞서 이 후보는 지난달 28일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '2021 로보월드'에 참석해 재난 대응용으로 개발된 4족 보행 로봇 시연을 관람했다. 이 후보는 이날 로봇 성능 테스트 과정에서 로봇의 몸통을 잡고 뒤집어 넘어뜨렸다. 당시 현장에 있었던 관계자 일부는 웃었지만, 일부는 깜짝 놀라는 모습을 보였다.

이 후보의 행동을 두고 일각에선 '로봇 학대'라는 지적이 나왔다. 온라인상에서는 문재인 대통령이 과거 한 행사에서 4족 보행 로봇을 아이를 다루듯 조심스럽게 들어 올리는 모습과 이 후보 행동을 비교한 사진이 올라와 화제가 되기도 했다.

이 같은 논란에 대해 이 후보는 페이스북을 통해 "일부 언론이 '이재명이 로봇을 일부러 넘어뜨렸다'고 비난한다. 임무 수행 중 외부충격을 견디고, 넘어진 후 자세를 복원하는 능력은 매우 중요한 로봇의 능력"이라면서 "복원 장면은 삭제한 채 넘어뜨리는 일부 장면만 보여주며 과격 운운하는 건 가짜뉴스"라고 반박했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr