52주년 삼성 창립일, 어머니와 해인사·통도사 찾은 이재용 부회장

이재용 삼성전자 부회장과 홍라희 전 리움미술관장이 지난 1일 경남 합천군 해인사를 다녀간 사실이 뒤늦게 알려졌다. 이날은 삼성전자 창립 52주년 기념일이었다.

두 사람은 고(故) 이건희 회장 1주기를 맞아 이 회장 49재 봉행식을 했던 해인사를 수행원 없이 찾았다. 이 부회장과 홍 전 관장은 삼성그룹 창업주 호암 이병철 선대회장의 생가가 있는 경남 의령에서 1박을 한 뒤 2일에는 양산 통도사를 찾은 것으로 전해졌다.

재계 관계자는 "(이 부회장이) 오랜 수감 생활로 어머니에게 심려를 끼쳐 안타깝고 죄송한 마음에서 어머니를 위로하기 위해 바쁜 일정을 쪼개 동행한 것으로 보인다"고 전했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr