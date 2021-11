부산시에 콜센터 짓고, 소상공인 컨설팅 하는 우아한형제들

우아한형제들-부산시, 일자리 창출·소상공인 지원 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 부산시와 손을 잡고 지역 일자리 창출과 소상공인 지원에 나선다.

우아한형제들과 부산시는 3일 서울 여의도 글래드호텔에서 '일자리 창출 및 소상공인 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 협약식에는 김범준 우아한형제들 대표, 박형준 부산시장 등이 참석했다.

이번 협약은 민간 투자를 통한 지역 경제 활성화를 위해 기획된 것으로 우아한형제들 외에도 LX인터내셔널, 클루커스 등이 부산시와 협약을 맺었다.

우아한형제들은 ▲컨택센터(Contact Center) 설립을 통한 일자리 창출 ▲부산시 외식업 소상공인 대상 교육 컨설팅 제공 등 지역 경제 활성화를 돕는 데 협력하기로 했다.

먼저 약 500석 규모의 컨택센터를 이달 안에 부산 지역에 신설해 신규 일자리 창출을 통한 지역 경제 활성화에 나선다. 컨택센터는 배민 이용자를 대상으로 서비스 이용에 대한 전문적인 상담과 고객 케어를 제공하는 전문 콜센터다.

부산시는 컨택센터 설립·운영이 성공적으로 추진될 수 있도록 제반 행정 필요사항을 지원키로 했다. 10월 말 기준 300여명이 컨택센터에 채용 완료됐으며 향후 지속적으로 인원을 늘려갈 예정이다.

또한 우아한형제들은 지난 8월 시작한 '배달의민족과 함께하는 찾아가는 소상공인 해결사' 프로그램을 다음 달까지 진행한다.

해당 프로그램에서 외식업 소상공인 8명을 선정해 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 간편조리식 밀키트 제작에 관한 컨설팅을 제공키로 했다. 소상공인의 가게 메뉴가 밀키트로 사업화 될 수 있도록 전문 컨설턴트가 기획부터 개발까지 노하우를 전달할 계획이다. 밀키트는 다음 달 중 배민의 지역 생산품 산지 직송 서비스인 '전국별미'에 입점한다.

앞서 우아한형제들은 부산에서 외식업 자영업자 교육 프로그램 '찾아가는 배민아카데미'를 지난 9월 말부터 4주간 실시하기도 했다. 총 30명의 부산 지역 외식업 소상공인에게 판매·홍보 노하우, 밀키트 기획 등에 대한 전문 지식을 제공했다.

박형준 부산시장은 "소상공인에게는 새로운 비즈니스 기회가 생기고 일자리도 창출할 수 있게 돼 지역 경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "지자체와 기업 간의 모범 사례가 될 수 있도록 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

김범준 우아한형제들 대표는 "부산 컨택센터가 지역의 우수인재들에게 IT서비스 전문 상담 일자리를 제공하고 고객들에게도 더 나은 서비스를 제공하는 기반이 되기를 바란다"며 "지역 외식업 소상공인 분들이 어려움을 극복하는 데 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

