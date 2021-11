홈앤쇼핑, 대·중소기업 동반성장 유공 포상…산자부 장관상 수상

중소기업 해외진출 지원 상생협력 공적 인정

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 한국무역협회에서 열린 '2021년도 대·중소기업 동반성장 유공 포상' 시상식에서 '동반성장 FTA활용' 부문 산업통상자원부장관 표창을 수상했다고 3일 밝혔다.

산업부가 주최한 이번 포상은 FTA 활용을 통해 수출 증대, 신시장 개척 등의 성과를 거둔 유공자를 발굴하는 행사다. 홈앤쇼핑은 대중소기업농어업협력재단 동반진출 지원 사업을 통해 24개 중소기업의 해외진출을 지원해 약 6억5000만원의 수출액을 기록했다. 또 중소기업을 위한 다양한 지원 사업을 진행해 대한민국 중소기업에 활력을 불어넣는 데 기여한 공적을 인정받아 수상하게 됐다.

특히 해외진출 역량이 부족한 중소기업을 위해 해외 홈쇼핑 판로개척을 지원하고 중소기업 상품의 지속 성공모델 구축에 기여한 점이 높은 점수를 받았다. 이원섭 홈앤쇼핑 부사장은 "대부분의 중소기업은 해외 판로 확대에 대한 니즈가 있지만 방법을 몰라 진출하지 못하는 경우가 많다"며 "앞으로도 중소기업의 해외 판로개척에 일조하는 홈앤쇼핑이 되겠다"고 말했다.

