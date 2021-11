위메이드 3분기 영업익 174억원…흑자전환

[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 3분기 매출 633억원, 영업이익 174억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 매출은 전년 대비 167% 증가했고, 영업이익은 흑자전환했다.

신작 '미르4'가 흥행하면서 호실적을 견인했다. 지난 8월 글로벌 170여개국에 출시된 미르4는 동시접속사수 100만명을 돌파했다. 미르4는 블록체인 기반 대체불가능한토큰(NFT) 기술이 적용됐다.

위메이드는 블록체인 서비스를 담당했던 위메이드트리를 흡수합병하고, 게임과 블록체인을 연계하는 메타버스 사업에 전사적 역량을 집중한다는 계획이다.

위메이드는 미르4에 이어 신작 모바일게임 미르M도 내년 정식 서비스에 나선다. 이밖에도 룽투코리아와 NT게임즈에서 '열혈강호', '갤럭시토네이도'를 계열회사 위메이드플러스는 캐주얼 게임 '아쿠아토네이도', '피싱토네이도' 등 다수의 블록체인 게임을 내년 1분기 출시로 준비하고 있다. 위메이드는 내년 말까지 블록체인 게임 100개 출시가 목표로 삼고 있다.

장현국 위메이드 대표는 "미르4는 거대한 글로벌 성공을 이뤄냈고 성장은 현재진행형"이라며 "위메이드는 이러한 미증유 성공을 하나의 게임에서 끝내지 않고, 글로벌시장에서 새로운 패러다임을 제시해 나갈 것"이라고 밝혔다.

