풀무원, 2021년 ESG평가 5년 연속 A+ 등급…식품기업 중 유일

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 비재무적 성과를 평가하는 2021년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 통합 A+등급을 획득했다.

풀무원은 최근 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 상장기업 ESG 등급평가에서 식품기업 중 유일하게 5년 연속 통합 A+(매우 우수) 등급을 획득했다고 3일 밝혔다.

이번 ESG 종합 평가에서 통합 A+등급을 획득한 기업은 765개 기업 중 14개사로, 풀무원은 식품기업 중 유일하다. 이번 평가에서 풀무원은 환경 부문에서 A, 사회책임 부문에서 A+, 지배구조 부문에서 A+ 등급을 받았다.

한국기업지배구조원은 기업의 비재무적 수준을 평가해 지속가능경영 수준을 파악하고 개선에 활용하도록 2011년부터 매년 ESG 평가를 실시, 기업에 ESG 등급을 부여하고 있다. 이번 ESG 평가는 지난 4월부터 10월까지 6개월 동안 950개 평가대상 기업 중 평가가 가능한 765개 기업을 대상으로 환경, 사회책임, 지배구조 등 3개 부문에서 281개 핵심 항목을 평가해 통합 등급을 부여했다.

특히 올해는 ESG 경영에 대한 관심과 중요도가 높아짐에 따라 국내 관련 법 및 제도, 국제 규범에 기반한 신규 평가 문항을 적용, 조사 신뢰성을 더욱 높였다. 평가 결과는 한국거래소 사회책임투자지수 포트폴리오 구성에 반영되는 등 개인·기관 투자자들의 투자 의사결정에 활용된다.

환경 부문에선 환경영향을 최소화하기 위한 에너지 절감 정책, 친환경 패키지 등이 긍정적으로 평가됐다. 2019년 전사적으로 친환경 포장 제품 확대를 선언한 풀무원은 2022년까지 전 제품에 100% 재활용 우수 포장재를 적용할 계획이다.

사회 부문에서는 근로자의 인권 보호와 안전한 근로환경 조성 활동, 협력기업과 동반 성장을 위한 협력사 지원 프로그램 운영, 영양균형은 물론 환경을 보호하고 지속가능한 생활을 가능하게 하는 제품 및 서비스 개발, 업의 특성을 살린 사회공헌 활동을 긍정적으로 평가받았다.

지배구조 부문은 전문 경영인 체제와 선진적인 이사회 구성, 높은 사외 이사 비율, 열린 주주총회, 이사회 평가 정보 공개 등에서 높은 점수를 받았다. 경영의 공정성과 투명성, 지속 가능한 성장과 발전을 위해 지난해 사외 이사의 비중을 일반 상장사 최고 수준인 72.7%까지 높였으며, 여성 사외 이사 비율도 37.5%로 늘려 성별 다양성을 확보했다.

한편, 풀무원의 ESG 실천 노력은 대외적으로도 인정받아 지난해 10월 한국기업지배구조원 주관으로 한국 거래소에서 열린 ‘2020년 ESG 우수기업 시상식’에서 ESG 부문 최우수기업상을 수상했다. 앞선 2019년에는 미국 다우존스가 평가하는 '지속가능경영지수'(DJSI)에서 116개 글로벌 식품기업 중 6위에 이름을 올렸다.

