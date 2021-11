국토부, 국산 철도기술 '국제인증 취득' 지원 확대

국토교통부는 국내 중소·중견기업이 개발한 국산 철도기술의 국제인증 취득을 지원하는 '국제인증취득 지원사업'을 올해 확대 추진한다고 3일 밝혔다.

국토부에 따르면 국제인층취득 지원사업은 올해 상반기 13건을 선정한데 이어 하반기에도 12건을 추가로 선정할 계획이다.

지원 대상으로 선정된 기업에는 시험·인증비, 공장심사비 등 인증취득 소요비용을 건당 최대 1억원까지 지원하고, 기업 임직원의 이해도 제고 및 실무능력 향상을 위한 역량강화교육 과정도 지원한다.

철도는 사고발생 시 대형 인명피해로 이어질 우려가 높은 만큼 고도의 안전성이 요구돼 해외 발주처뿐만 아니라 국내시장도 국제인증을 필수로 요구하고 있다.

세계적으로 통용되는 철도분야 국제인증은 철도용품 안전성에 대한 국제표준인 '안전성 인증(SIL)'과 유럽 지역을 중심으로 부품 간 상호 호환성을 보장하기 위한 '기술기준 인증(TSI)', 철도산업 분야에 특화된 '품질인증(IRIS)' 등이 대표적이다.

이번에는 SIL 5건, IRIS 3건, 기타 4건 등 총 12건의 국산 철도기술을 지원 대상에 선정해 지원한다.

국토부는 내년부터 국제인증 취득에 대한 지원을 더욱 확대해 중견·중소기업들의 해외진출도 도울 계획이다.

국제인증을 취득했지만 해외시장 판로개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업 등을 대상으로 국제박람회 참가비, 제품운송비, 부스제작비 등을 지원하고, 최대 지원금액도 현행 1억원에서 1억5000만원으로 상향한다.

강희업 국토부 철도국장은 "철도기업들이 지난해와 올해 총 15건의 국제인증을 취득하는 등 가시적인 성과를 나타내기 시작했다"며 "앞으로도 해외 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 정부 지원을 지속 확대해나갈 계획"이라고 말했다.

