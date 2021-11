서울시 충무훈련, 한강 교량 파괴 대비 민관군 합동 긴급복구훈련

전시상황에 대비해 비상대비 능력 점검 충무훈련 실시

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 1일부터 4일까지 3박4일간 일정으로 2021년 충무훈련을 실시한다고 3일 밝혔다.

3일 오후 2시 행주대교 남단에서 실시되는 실제훈련은 전시에 한강에 설치된 교량들이 파괴시 긴급복구를 위해 조립식 트러스교 비축자재를 활용하는 훈련으로 서울시 주관, 수도방위사령부와 민간 긴급복구업체가 참여하는 민·관·군 합동훈련이다.

전쟁 시 한강 교량이 파괴된 경우 단계별로 1단계(사용통제), 2단계(우회교량 확보), 3단계(긴급복구)로 조치하도록 돼있으며 실제 훈련은 3단계인 긴급복구를 위한 훈련이다.

갈준선 서울시 비상기획관은 “이번 실제훈련의 의의는 서울시가 보유하고 있는 전시 교량 파괴 대비 복구자재를 이용한 군(軍)과 실시하는 훈련으로 전시 임무수행능력 구비에 매우 중요한 훈련이며, 향후에도 정례화하여 실시하고자 한다”고 말했다.

