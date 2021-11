[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 거제에서 70대 남성이 60대 여성을 살해하고 극단 선택을 시도해 병원 치료를 받고 있다.

2일 거제경찰서에 따르면 이날 오전 9시 15분께 거제시 장평동 한 거리에서 A(76·남)씨가 흉기를 휘둘러 60대 여성을 살해했다.

A씨는 범행 직후 자신의 차량에서 음독하고 불을 질러 극단 선택을 시도했다. 행인의 신고로 병원으로 이송된 A씨는 현재 의식이 없는 상태지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서 A씨와 피해 여성은 친분이 있는 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨가 의식을 차리는 대로 범행 동기와 자세한 경위를 조사할 방침이다.

