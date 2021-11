윤석열 캠프 "정청래 '통행세' 발언, 민주당 대리사과 대신 실질적 반성해야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 캠프는 정청래 더불어민주당 의원의 ‘해인사 통행세’ 발언과 관련해 당 지도부의 대리 사과 대신 실질적인 사과가 이뤄져야 한다고 질타했다.

2일 윤 전 총장 캠프의 최은석 수석부대변인은 "정 의원의 ‘해인사 통행세’ 발언에 민주당 지도부가 두 차례 ‘대리 사과’를 했지만 정작 정 의원은 ‘내가 뭘 잘못했냐’며 침묵하고 있다"며 "민주당이 정 의원 발언의 잘못을 진심으로 인정한다면 ‘대리 사과’를 할 게 아니라 정 의원에 대한 국회 윤리위원회 제소 등 징계를 통한 실질적 반성을 해야 할 것"이라고 요구했다.

앞서 정 의원은 지난달 문화재청 국정감사에서 "매표서에서 해인사까지 거리가 3.5km다. 그 절에 들어가지 않더라도 3.5km 밖의 매표소에서 표를 끊고 통행세를 낸다"며 "봉이 김선달도 아니고요"라고 언급했다.

이와 관련해 불교계는 "문화재보호법에 명시된 합법적인 일"이라고 설명한다. 이 문제와 관련해 송영길 민주당 대표는 "송구하다"며 사과했지만 정 의원은 아직 사과 등에 나서지 않았다.

최 대변인은 "정 의원은 상습적 ‘막말’ 논란으로 이미 수차례 정치의 수준을 낮추고 국민들의 비판을 받아왔다"며 "오죽하면 ‘막말 전문가’란 꼬리표가 붙겠는가"라고 꼬집었다.

