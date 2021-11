보상심리 폭발…"한강 디너 크루즈 예약 마감입니다"

사적 모임 완화, 매출 작년보다 175% 증가

호텔 뷔페·식당 평일 예약률 90%

[아시아경제 임혜선 기자] " 예약 마감 됐습니다."

코로나19 사태로 움츠렸던 한강 크루즈 사업이 호황을 누리고 있다. 한강을 유람하며 식사를 하는 상품은 연말까지 주말 예약이 이미 꽉 찼다. 단계적 일상회복, 일명 ‘위드 코로나’가 시행된다는 소식에 억눌렸던 보상심리가 폭발하면서 지난달 중순부터 외식 수요가 늘고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 2일 외식업계에 따르면 이랜드그룹 이크루즈의 대표 상품인 ‘런치크루즈’와 ‘디너크루즈’는 최근 한 달간 매출이 코로나19 사태 이후 역대 최대치를 기록했다. 이크루즈는 지난 2, 3월 디너크루즈와 런치크루즈 운영을 중단했지만 사적모임 제한이 완화되면서 사람들이 몰렸다. 지난달에는 매출이 전년 동기 대비 175% 증가했다. 이크루즈 관계자는 "송년행사와 신년행사를 위한 예약문의가 급증하고 있다"면서 "맑은 날씨가 이어지면서 주말 저녁 뷔페는 거의 만석"이라고 설명했다.

스몰웨딩 트렌드가 확산되면서 크루즈 웨딩도 인기다. 100~200명 규모의 결혼식에 적합한 선상웨딩 계약이 늘면서 지난달 한 달 동안은 전년도 전체 웨딩 숫자보다 더 많은 선상웨딩이 진행됐다. 특별하고 프라이빗한 결혼식을 원하는 예비부부들이 많이 찾고 있는 것으로 회사 측은 분석했다. 식사비 외에 추가 요금을 낼 필요 없어 비용면에서 경제적인 점도 긍정적으로 작용했다. 내년 봄 결혼식 관련 예약 문의도 끊이지 않고 있다.

특급호텔 뷔페와 식당들도 연말 예약이 몰리며 문전성시를 이루고 있다. 서울신라호텔 뷔페 ‘더파크뷰’와 한식당 ‘라연’, 중식당 ‘팔선’ 등은 연말까지 거의 만석이다. 롯데호텔의 호텔브랜드인 시그니엘 서울이 운영하는 레스토랑들의 평일 예약률도 90%를 넘었다. 1인당 15만원인 조선팰리스의 뷔페 ‘콘스탄스’도 연말까지 예약이 다 찼다. 외식업계 관계자는 "지난달부터 고객이 늘면서 숨통이 트이고 있다"면서 "위드 코로나 시행 후 예약 전화가 급증해 11, 12월에는 예년 매출을 회복할 것으로 보고 있다"고 말했다.

