KOTRA, 15일까지 G마켓 글로벌샵서 코리아세일페스타 판촉전 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 오는 15일까지 G마켓 글로벌샵에서 '2021 KOTRA-G마켓글로벌 코리아세일페스타 특별기획전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

KOTRA는 '코리아세일페스타'와 연계해 국내 대표 역직구 유통 플랫폼인 G마켓글로벌과 2년 연속으로 협업, G마켓의 글로벌샵 내에 'KOTRA-G마켓글로벌 코리아세일페스타 특별기획전' 전용관을 구축하고 유망 소비재기업 100여 개사의 제품 판촉을 위해 할인쿠폰 제공, 사회관계망서비스(SNS) 및 검색포털 키워드 광고 등 디지털 마케팅을 지원한다.

올해는 특별기획전 외 라이브방송을 진행한다. 방송은 8일과 10일 오후 8시에 G마켓글로벌의 유튜브 채널 '인싸오빠'에서 총 2회 진행된다. 8일에는 K-POP 남성 아이돌그룹 '에이비식스(AB6IX)'의 웅과 대휘가 섭외됐으며 10일에는 최근 '스트릿 우먼 파이터'로 유명세를 얻은 댄스크루 '홀리뱅'이 직접 출연한다.

손수득 KOTRA 부사장 겸 혁신성장본부장은 "글로벌 MZ 세대는 디지털 실시간 소통에 익숙한 만큼 이번 G마켓글로벌 협업 라이브커머스 특별기획전이 유망 중소·중견기업 제품을 해외 소비자에게 알리는 데 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

