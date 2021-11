CJ온스타일, ‘CU·곰표 미니 캐리어 세트’ 판매…“하루 먼저 득템”

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 4일 모바일 애플리케이션(앱) 라이브쇼 코너와 네이버 쇼핑라이브 채널에서 'CU·곰표 미니 캐리어 세트' 한정 상품을 하루 먼저 선보인다고 2일 밝혔다. CU에서는 오는 5일부터 구매가 가능하다.

이 상품은 빼뺴로데이를 맞아 13인치 크기의 미니 캐리어 안에 곰표 크림치즈 스틱 등 9개의 다양한 빼빼로 제품과 곰표 커스텀 스티커가 들어있다.

이번 방송 중 판매되는 수량은 총 1000개로, 구매 인증 이벤트를 통해 구매 고객 절반에 해당하는 선착순 500명에게 CU 모바일 상품권 1만원권도 증정한다.

CJ온스타일 관계자는 “이색 협업 제품들에 대한 높은 인기로 빠른 품절이 예상되는 가운데 라이브커머스 방송을 통해 누구보다 빨리 만나볼 수 있어 뜨거운 반응이 예상된다”며 “앞으로도 쇼핑의 재미를 추구하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들도 즐겨 찾는 플랫폼으로 거듭나기 위한 다양한 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

