[아시아경제 이민지 기자]대낮에 도로에서 어린 자식을 수차례 폭행한 친모가 경찰에 입건됐다.

1일 광주경찰청 아동학대특별수사팀은 아동복지법 위반(아동학대) 혐의로 40대 여성 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 오후 1시 40분께 광주 북구 양산동 도로에서 7살 아들을 여러 차례 때린 혐의를 받고 있다. 폭행은 행인과 자동차가 오가는 거리에서 1분가량 이어졌다. 어린아이에게 발길질하는 등 폭행 상황을 현장에서 목격한 시민 다수가 A씨를 말리며 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰은 범행 장면이 담긴 도로변 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 폭행 동기 등 사건 경위를 파악 중이다. 경찰과 담당 지방자치단체는 피해 아동을 A씨로부터 분리해 전문기관이 보호하도록 했다.

